"Planet-Score" : qu'est-ce que cette étiquette qui s'affiche sur certains produits en France ?

Les étiquetages pour permettre aux consommateurs d'acheter plus sain et plus responsable se multiplient dans tous les secteurs en France. Dans l'alimentaire notamment, outre le Nutri-Score qui évalue la qualité nutritionnelle des produits, d'autres systèmes d'étiquetage basés sur le respect de l'environnement font peu à peu leur apparition dans les rayons. Et parmi eux, le "Planet-Score" qui s'affiche désormais sur plus de 135.000 produits alimentaires, a annoncé lundi 12 juin l'UFC-Que choisir.

Cet indice indépendant a été élaboré par l'institut de l'agriculture et de l'alimentation biologique (ITAB) et soutenu par l'association de défense de consommateurs et des associations de défense de l'environnement comme France Nature environnement et Générations Futures. Il a pour but d'aider les consommateurs à "acheter en pleine connaissance de cause les aliments les mieux notés du point de vue environnemental et sanitaire", explique l'UFC-Que choisir. L'ITAB, lui, assure que l'outil "écarte toute possibilité de greenwashing" en fournissant aux consommateurs "une information claire et complète".