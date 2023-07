Planification écologique : après le discours d'Emmanuel Macron, les premières pistes chiffrées du gouvernement

Autre secteur évoqué, celui des transports, pour lequel le gouvernement prévoit que 66% des voitures neuves vendues en 2030 soient électriques, contre 15% aujourd'hui (en 2035, selon une loi européenne, ce sera 100%). Le gouvernement table par ailleurs sur une explosion du covoiturage, source énorme d'économies. Mais alors que le nombre de trajets covoiturés par jour est en 2023 de 21.000, il devra passer à 196.000 en 2030.

Le nombre de pistes cyclables devra atteindre 150.000 kilomètres en 2030 contre 61.000 à fin 2023, tandis que les parts des voyages effectués en train et en transports en commun urbains devront également croître, de 20 milliards de km-voyageurs pour le premier et de 15 milliards pour le second. Concernant le trafic aérien, le gouvernement ne compte que sur une certaine maitrise de sa croissance. Selon lui, il passera de 237 milliards de passagers kilomètres transportés en 2019 à 265 en 2030 (une hausse un peu moindre qu'entre 2015 et 2019).