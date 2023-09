Émissions de gaz à effet de serre : où en est la France ?

En revanche, tous les autres secteurs dépassent, plus ou moins largement, le crédit carbone fixé par la France. L'agriculture est proche de respecter ses objectifs en ne dépassant que de 0,5 MtCO2e son objectif, une estimation encore "provisoire", précise toutefois l'Observatoire et "prenant principalement en compte la consommation de carburant des engins agricoles qui n'est pas le poste le plus émetteur". Dans les transports, le secteur dépasse de 4,5 MtCO2e le but fixé, en raison notamment du trafic automobile et de la reprise de l'aérien.