Plasticosis : une nouvelle maladie découverte chez les oiseaux, provoquée par la pollution plastique

Selon leurs conclusions, publiées dans le Journal of Hazardous Materials, avec le temps, l'inflammation cicatrise et déforme les tissus, les oiseaux sont ensuite plus vulnérables aux infections ainsi qu'aux parasites et ont du mal à digérer les aliments et à se développer correctement, affectant leurs capacités de survie. La maladie a été observée chez des puffins à pieds pâles de l'île Lord Howe, en Australie. Les chercheurs ont remarqué que les oiseaux qui avaient mangé le plus de plastique présentaient davantage de cicatrices au niveau de la proventicule - la première partie de l'estomac d'un oiseau.

"Ces oiseaux peuvent sembler en bonne santé à l'extérieur, mais ils ne se portent pas bien à l'intérieur", détaille auprès de The Independent le Dr Alex Bond, membre du Muséum d'histoire naturelle et qui a co-écrit l'étude. "C'est la première fois qu'une étude se penche sur les tissus de l'estomac des oiseaux et montre que la consommation de plastique peut provoquer de graves dommages à leur système digestif", ajoute-t-il. Le plastique est la seule matière qui provoque ce type d'infection.