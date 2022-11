Plusieurs chasses traditionnelles d'oiseaux à nouveau jugées "illégales" par le Conseil d'État

Saisi par les associations la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) et One Voice, le Conseil d'État a jugé, ce mercredi 23 novembre, "que les autorisations de chasses traditionnelles de plusieurs oiseaux (vanneaux huppés, pluviers dorés, grives, merles noirs, alouettes des champs) pour 2021-2022 sont illégales" car elles "ne sont pas conformes au droit européen sur la protection des oiseaux", selon un communiqué de l'institution.

Ces autorisations, prises début octobre 2021 par le gouvernement, avaient été suspendues au bout de deux semaines par le Conseil d'État, via une procédure d'urgence activée par les ONG, en raison d'un "doute sérieux sur leur légalité". Un an plus tard, le Conseil d'État se prononce sur le fond du dossier et annule "les autorisations ministérielles de chasse des vanneaux huppés, pluviers dorés, grives et merles noirs à l’aide de tenderies (filets fixés à terre ou nœuds coulants selon l’espèce chassée) dans le département des Ardennes, et des alouettes des champs à l’aide de pantes (filets horizontaux) et de matoles (cages) dans plusieurs départements d’Aquitaine et d’Occitanie pour la campagne 2021-2022".