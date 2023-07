PODCAST - Valérie Masson-Delmotte, climatologue : "Nous devons embarquer tout le monde sans cliver"

Pour mobiliser l’ensemble de la société, la scientifique demande à tous les secteurs de se mobiliser. Elle place le scolaire en première ligne : "À l’école primaire, on apprend aux enfants l'histoire des civilisations. Elle nous permet de nous situer. Or, on n'apprend pas l'histoire du climat et les enfants ne peuvent pas mesurer la rupture que nous sommes en train de traverser." Elle admet que les élus manquent de connaissances scientifiques : "Ils viennent avec leur parcours, leur expérience, leurs compétences d'horizons différents. Sans repères sur les concentrations de gaz à effet de serre et ce que ça veut dire, difficile de prendre des décisions et de tenir des budgets qui répondent aux enjeux."

Ni optimiste, ni pessimiste, Valérie Masson-Delmotte constate que son travail paye : "Partout dans le monde, je m’aperçois que beaucoup de personnes sont prêtes à changer si elles s’appuient sur des constructions collectives efficaces." Elle n’écarte pas l’influence des actions individuelles : "Quelqu’un qui ramasse un déchet et le trie agit plus que n’importe quel discours des enseignants et autres scientifiques. Nous devons tous nous voir comme des acteurs de transformation et nous avons besoin de personnes qui le montrent au quotidien."