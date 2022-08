Poissons morts dans l'Oder : les autorités pourraient avoir trouvé la cause de la mystérieuse hécatombe

C'est un mystère qui intrigue les autorités allemandes et polonaises depuis des jours. Depuis début août, des milliers de poissons ont été retrouvés morts dans l'Oder, un fleuve entre l'Allemagne et la Pologne. Un temps évoquée, une pollution volontaire au mercure semble avoir été définitivement écartée. Désormais, les experts évoquent une autre cause : la présence d'une algue rare dans le fleuve.

Selon la ministre de l'Environnement polonaise, citée par le Guardian, l'hécatombe pourrait être due à un micro-organisme peu répandu : l'algue dorée. "Après de nouveaux examens, l'Institut de la pêche d'Olsztyn a trouvé de rares micro-organismes, appelés algues dorées, dans des échantillons d'eau récoltés dans l'Oder", a détaillé, jeudi, Anna Moskwa. Le développement de cette algue provoque l'apparition de toxines pouvant causer la mort des poissons et des mollusques, mais qui ne seraient pas dangereuses pour l'être humain, a également précisé la ministre.