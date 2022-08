Mystère des poissons morts dans l'Oder : eau salée et algues dorées, les causes se précisent

Le porte-parole du ministère de l'Environnement allemand a ainsi expliqué lors d'une conférence de presse que les dernières analyses de "l'Institut Leibniz et de l'université de Vienne confortent le soupçon que le développement en masse d'une algue toxique pourrait être responsable de la mort des poissons". Andreas Kübler a cependant insisté sur le fait que les causes de la forte mortalité de poissons et de moules étaient "multiples".

La micro-algue en question, appelée "algue dorée", est fréquente dans les estuaires et se développe normalement dans les eaux saumâtres à la teneur en sel moindre que la mer. Si elle a pu proliférer dans les eaux douces de l'Oder, cela indique une salinité anormale du fleuve, qui pourrait avoir des causes industrielles, a pointé le porte-parole.

Les autorités polonaises soulignaient que les concentrations particulièrement élevées de sel pouvaient également être liées au changement climatique, et notamment aux températures exceptionnellement élevées enregistrées en Europe ces dernières semaines. Les vagues de chaleur ont en effet entraîné une évaporation accrue des eaux intérieures, qui pourrait expliquer cette hausse de la salinité des fleuves.