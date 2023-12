Poivrons, tomates, pommes… Ces fruits et légumes ne pourront plus être vendus sous plastique

À partir du 1ᵉʳ janvier 2024, un certain nombre de fruits et de légumes ne pourront plus être vendus dans des emballages plastiques. Mais cette liste a été fortement revue à la baisse, avec 29 exceptions. Les "fruits mûrs à point" peuvent également être emballés. Le dispositif fait aussi la distinction entre par exemple les pommes de terre primeur, qui pourront être empaquetées, et les patates classiques, sans plastique.

C'est l'histoire d'une mesure ambitieuse qui a vu sa portée largement diminuée. Un décret paru en octobre 2021 interdisait la commercialisation sous emballage plastique d'un certain nombre de fruits et légumes frais non transformés. Mais le texte avait été retoqué par le Conseil d'État, saisi notamment par les industriels du plastique, et le gouvernement avait revu sa copie, avec une liste de 29 exemptions au dispositif.

C'est celle-ci qui entre en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2024, après un délai de six mois pour permettre d'écouler les stocks d'emballages.

Précisons que la mesure ne concerne que les fruits et légumes frais non transformés : ainsi, une barquette de poireaux ou de radis découpés sous vide n'est pas concernée par ce dispositif ; de même que des haricots verts équeutés vendus dans une barquette plastique. Par ailleurs, elle ne concerne pas les lots de plus de 1,5 kilo.

Tous les "fruits mûrs à point" exemptés

Concrètement, voici la liste des fruits et légumes qui pourront toujours être vendus sous plastique car "présentant un risque de détérioration lors de leur vente en vrac" :

- Les endives, les asperges, les brocolis, les champignons, les petites carottes, les pommes de terre primeur et les carottes primeur (dont la peau est plus fine et fraîche).

- La salade, la mâche, les jeunes pousses, les herbes aromatiques, les épinards, l'oseille, les fleurs comestibles, les pousses de haricot mungo.

- Les cerises, les canneberges, les airelles et les physalis.

- Les graines germées.

- Les framboises, les fraises, les myrtilles, les mûres, les groseilles, la surelle, la surette et la groseille pays, les cassis et les kiwaïs.

Mais aussi les fruits mûrs à point, "c'est-à-dire les fruits vendus au consommateur final à pleine maturité et dont l'emballage présenté à la vente indique une telle mention", précise le texte.

Un emballage pour la patate primeur, pas pour la patate classique

Des fruits et légumes sont-ils tout de même concernés par cette interdiction de vente sous plastique ? Oui, et voici la liste pour les fruits : abricot, amande, ananas, avocat, châtaigne, citron et citron vert, clémentine et mandarine, figue, kiwi, litchi, mangue, melon, mirabelle, noix, noix de coco, orange, papaye, pastèque, pêche et nectarine, poire, pomelo, pomme, prune, raisin, rhubarbe.

Et pour les légumes : ail, artichaut, aubergine, betterave, blette, carotte (hors carotte primeur), céleri, choux, concombre, courge et potiron, courgette, échalote, fenouil, fève, haricot vert, navet, oignon, panais, patate douce, petit pois, poireau, poivron, pomme de terre (hors pommes de terre primeur), radis, tomate.

"Les élastiques nécessaires au regroupement de plusieurs petits fruits ou légumes, tels que ceux qui sont présentés à la vente avec des fanes (radis, carottes, etc.) ou encore les herbes aromatiques restent, eux aussi, autorisés", précise encore le texte.

Dans son texte initial, le gouvernement envisageait une liste plus large d'exemptions, mais celles-ci avaient une fin, juin 2026, date à laquelle la majorité des fruits et légumes devaient être vendus sans plastique. Par exemple, dans cette première version, les framboises devaient être vendues sans emballage plastique à l'horizon 2026. Et c'est en cela que la mesure initiale était plus ambitieuse pour réduire les quantités de plastique.

Mais le Conseil d'État avait jugé que l'État avait outrepassé le mandat qui lui avait été fixé dans le cadre de la loi relative à la lutte contre le gaspillage et à l’économie circulaire : si exemption il y avait, celle-ci devait être définitive ou ne pas être, et sa seule motivation devait être le risque de détérioration en cas de vente en vrac. C'est le cas pour les framboises et les 28 autres fruits et légumes identifiés : ils ne seront pas concernés par le dispositif.