Polémique après l'appel d'Emmanuel Macron à une "pause" dans les règles environnementales en Europe

Une proposition aussitôt fustigée par les écologistes qui y voient ainsi la manifestation du manque d'ambition écologique d'Emmanuel Macron. L'eurodéputé David Cormand a ainsi ironisé sur Twitter, estimant que "le champion de la Terre est de retour". La cheffe de file d'Europe écologique-Les Verts, Marine Tondelier, a de son côté critiqué l'attitude du président : "Les Français demandent une pause sur la mise en œuvre de la réforme des retraites… Macron leur propose une pause sur l’écologie", s'est-elle insurgée.

"Mercredi, le Conseil d'État lance un nouvel ultimatum au gouvernement pour inaction climatique. Vendredi, le président demande à l'Europe d'arrêter de l'embêter", a de son côté fustigé l'élue ELLV Christine Arrighi, quand la députée écologiste Karima Delli dénonce un "cynisme et une insincérité assumés". L'association Les Amis de la Terre a, quant à elle, dénoncé une "déclaration irresponsable" et "un grave aveu d'échec", sur franceinfo, estimant que le président envoie "un signal inquiétant et désastreux" quand Greenpeace ironise : "Emmanuel Macron demande une 'pause réglementaire' à la sécheresse et à la sixième extinction de masse, le temps de profiter encore un peu du monde d'avant".