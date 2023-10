"Polluants éternels" dans l'eau du robinet en Occitanie : un député saisit la justice

Le procureur de Montpellier fait allusion à un message qu'aurait envoyé le 23 septembre à ses cadres le directeur de l'Agence régionale de Santé (ARS) d'Occitanie, Didier Jaffre, et dont l'hebdomadaire satirique a publié cette semaine des extraits. Il indiquerait à ses collaborateurs qu'ils allaient "devoir changer d'approche et de discours" car "il y a des PFAS et des métabolites partout". "Et, plus on va en chercher, plus on va en trouver", aurait-il ajouté, en estimant que l'eau du robinet "ne doit plus être consommée, mais seulement utilisée pour tout le reste" et qu'il faut "donc privilégier l'eau en bouteille", selon des extraits publiés mercredi par le journal.

Massivement présentes dans la vie courante (poêles en Teflon, emballages alimentaires, textiles, automobiles ...), les substances per et polyfluoroalkylées (PFAS), dites "polluants éternels", doivent leur surnom à leur cycle de vie très long et, pour certaines, à leur effet néfaste sur la santé. Ces composés chimiques peuvent se retrouver dans des rejets industriels et des sites d'enfouissement et ainsi contaminer différentes sources d'eau. En cas d'exposition sur une longue période, ils peuvent s'accumuler dans le corps humain. Des études ont montré que cela peut avoir des effets sur la fertilité et le développement du fœtus. Elle peut aussi augmenter les risques d'obésité, de certains cancers (prostate, reins et testicules) et le cholestérol.