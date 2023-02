Polluants "éternels" : ces composés chimiques invisibles omniprésents en France et en Europe

Au total, selon leurs conclusions publiées ce jeudi, 17.000 sites sont contaminés en Europe (au-delà de 10 nanogrammes par litre), dont 2100 à des niveaux dangereux pour la santé (plus de 100 nanogrammes par litre). Un lac norvégien, le Danube Bleu, une rivière tchèque et des régions immenses entourant la plupart des bassins de la chimie industrielle font partie des plus touchés (carte ci-dessous). Les journalistes ont aussi localisé 20 usines de production et 230 autres utilisatrices de PFAS.

La production se trouve principalement en Allemagne, berceau de la chimie industrielle avec six sites, dont les entreprises Archroma et les américains 3M Dyneon et W.L. Gore. En France, on compte cinq usines, celles d'Arkema et Daikin, à Pierre-Bénite, au sud de Lyon, mais aussi Solvay à Tavaux (Jura) et Salindres (Gard) et Chemours France à Villers Saint-Paul (Oise), indique Le Monde. L'enquête a aussi identifié 21.500 sites "présumés contaminés", notamment autour d'aéroports, à cause des mousses anti-incendie régulièrement utilisées lors d'exercices.

"Ça prouve ce qu’on craignait fortement : la contamination très importante de très vastes zones (...) qui en ont pour des siècles de pollution dangereuse", a réagi ce jeudi François Veillerette, porte-parole de Générations Futures, qui réclame "un état des lieux fouillé officiel" sur la contamination en France.