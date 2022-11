1% des émissions mondiales de CO2 dues à la France : pourquoi cet argument a des limites

Le chiffre n'est pas faux pour autant : il est tiré de l’Atlas Mondial du Carbone de l’organisme Global Carbon Project et peut être visualisé sur le site Our World in Data. En 2021, la Chine affichait le pire bilan mondial. Elle représentait alors 30,90% des émissions mondiales de dioxyde de carbone, avec 11,47 milliards de tonnes équivalent CO2 (Mt eq CO2), et la France 0,82%, avec 306 millions de tonnes. Sur le podium, la Chine est suivie des deux autres pays les plus peuplés du monde, les États-Unis et l’Inde.