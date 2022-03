Pollution à Paris : la circulation différenciée mise en place ce samedi

C'est la première fois depuis un an qu'une telle mesure est activée. Selon Airparif, association de surveillance de la qualité de l’air en Ile-de-France, la concentration en particules PM10 devrait être comprise "entre 45 et 55 µg/m³ ce samedi", indiquent les services de Didier Lallement. Cela représente un "probable dépassement du seuil d’information-recommandation fixé à 50 µg/m³, pour la troisième journée consécutive". "Cet épisode de pollution est un épisode persistant qui pourrait durer encore plusieurs jours. Cette pollution provient de plusieurs sources (notamment le chauffage au bois, le trafic routier et l’agriculture) et est conjuguée à des conditions anticycloniques défavorables à la dispersion des polluants", ajoute la préfecture.