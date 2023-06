Pollution : alerte à l'ozone dans plusieurs régions françaises

Une grande moitié nord de l'Hexagone est concernée par ces problèmes de pollution, de la vallée du Rhône à la frontière belge. Les concentrations d'ozone sont d'autant plus importantes dans les grandes agglomérations de cette zone. Ainsi, Paris et sa banlieue - l'Île-de-France de manière plus large -, la région lyonnaise, le Nord - et plus particulièrement le grand Lille -, la Normandie - autour du Havre et de Rouen surtout -, l'Hérault ou encore le Poitevin sont particulièrement touchées.

Dans toutes ces zones, des dispositifs d'alerte, liés au franchissement des seuils normaux, ont été déclenchés. Ils sont, dans de nombreux cas, maintenus ce vendredi. "Les conditions météos restent favorables à la formation d'ozone à partir des polluants émis localement", écrit par exemple Airparif, qui a placé une très grande partie du territoire francilien en rouge, soit des zones dans lesquelles la qualité de l'air est mauvaise. De son côté, la préfecture de Seine-Maritime a déclenché un niveau "d'alerte sur persistance" pour la journée de vendredi. C'est un cran au-dessus de la procédure dite d'information-recommandation à l'œuvre ce jeudi.