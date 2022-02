Automobile : qu'est-ce que le rétrofit, vanté notamment par Yannick Jadot ?

Le "rétrofit" génère par ailleurs de la recherche et de l’innovation dans les technologiques batterie et hydrogène ainsi que des emplois d’avenir locaux urbains et ruraux. Ainsi, l'ancienne usine Flins de Renault, transformée en "ReFactory", comprendra sur ses 237 hectares un site de "rétrofit", ainsi qu'un pôle chargé de réutiliser et réparer des batteries électriques (20.000 à horizon 2030) et des piles à hydrogène, et un pôle de réparation et de recyclage des pièces détachées. Renault compte y former à terme 4000 salariés à de nouveaux métiers et y développer un centre d'innovation et un incubateur de start-up.