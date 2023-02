Pollution aux particules fines : une alerte émise pour ce lundi dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse

Alerte à la pollution aux particules fines dans le Bouches-du-Rhône et le Vaucluse. Les préfectures des deux départements ont émis une alerte pour ce lundi 13 février, à cause de cette pollution, favorisée par l'absence de vent et l'utilisation de systèmes de chauffage.

"L'épisode de pollution est de type combustion hivernale", a précisé la préfecture des Bouches-du-Rhône dans un communiqué. "Les conditions météorologiques stables (absence de vent, peu de dispersion) et l'accumulation des particules" induisent "le passage en alerte niveau 1" lundi sur les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse, où les conditions météorologiques resteront "similaires" lundi et mardi, détaille de son côté AtmoSud, organisme régional qui surveille la qualité de l'air. "L'accumulation des polluants et les niveaux élevés en particules fines engendrent un risque élevé", ajoute AtmoSud.