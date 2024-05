Des chercheurs de l'université américaine de Cornell ont étudié l'exposition aux microplastiques pour les habitants des 109 pays les plus développés et industrialisés. L'Indonésie est le pays le moins bien classé : ses habitants consomment 15 grammes de microplastiques par mois, contre 0,85 gramme pour le Paraguay. C'est en revanche en Chine et en Mongolie que l'on en respire le plus.

La présence de microplastiques dans l'air, dans l'eau et dans les sols, issus de la dégradation des 9 à 14 millions de tonnes de plastique qui finissent chaque année dans l'océan sans avoir été traitées, a été démontrée depuis plusieurs années par les scientifiques. Selon des études récentes, les fonds marins sont ainsi jonchés de 14 millions de tonnes de microplastiques. L'Antarctique est aussi concerné, tout comme les grands fleuves européens, comme l'a montré la Fondation Tara lors d'une expédition. Les baleines, elles, absorberaient jusqu’à 10 millions de morceaux de microplastiques par jour.

Et les humains dans tout ça ? Telle est la question que se sont posés des chercheurs de l'université américaine de Cornell. Ils ont étudié la présence de microplastiques dans les zones côtières des 109 pays les plus développés et industrialisés. Et selon les résultats publiés dans la revue Environmental Science & Technology, l'Indonésie arrive en tête des pays où l'on ingère le plus de microplastiques.

15 grammes par mois et par habitant en Indonésie

Ses habitants consomment environ 15 grammes de microplastiques par mois, avec une accélération depuis trente ans. Ainsi, entre 1990 et 2018, la période de référence pour cette étude, la consommation quotidienne a été multipliée par 59 dans le pays. À titre de comparaison, celle-ci est de 2,4 grammes par mois aux États-Unis et de seulement 0,85 gramme au Paraguay, pays où les habitants sont le moins exposés à ce problème parmi les 109 étudiés.

Selon les chercheurs, la majorité des particules de plastique ingérées en Indonésie "proviennent de sources aquatiques telles que les fruits de mer". La Malaisie et les Philippines viennent compléter le podium.

Le sel indonésien 100 fois plus contaminé que le sel américain

Pour élaborer ce palmarès peu réjouissant, les chercheurs ont analysé la présence de microplastiques dans les aliments, répartis en différentes catégories : les fruits, les légumes, les protéines, les céréales, les produits laitiers, les boissons, les sucres, le sel et les épices.

Pour préciser leur estimation, ils ont également pris en compte les habitudes alimentaires des pays, les technologies de transformation des aliments disponibles, mais aussi la démographie. Autant de paramètres qui permettent de comparer par exemple la présence de microplastique dans un aliment rapporté à sa consommation : ainsi, "la consommation de sel de table par habitant est à peu près la même en Indonésie et aux États-Unis, mais la concentration de microplastiques dans le sel de table indonésien est environ 100 fois plus élevée", notent les chercheurs.

Une industrialisation récente et rapide à l'origine

Les chercheurs se sont également intéressés à l'inhalation des microplastiques : la Chine, la Mongolie et le Royaume-Uni sont en tête des pays où les habitants respirent le plus de microplastiques. Pour les deux premiers, 2,8 millions de particules sont inhalées chaque mois par leurs habitants, contre par exemple 300.000 particules pour la population américaine.

Sur les quantités consommées et respirées, les pays européens, dont la France, sont classés "vert" : la situation est moins inquiétante qu'ailleurs ; mais par exemple, des pays comme l'Espagne, le Portugal et la Hongrie inhalent tout de même entre 60.000 et 240.000 particules de microplastiques par mois.

"L'industrialisation des économies en développement, en particulier en Asie de l'Est et du Sud, a entraîné une augmentation de la consommation de matières plastiques, de la production de déchets et de l'absorption de microplastiques par l'homme, explique l'un des chercheurs, Fengqi You. Les pays industrialisés connaissent une tendance inverse, soutenue par des ressources économiques plus importantes pour réduire et éliminer les débris plastiques libres."

Si l'effet de ces résidus de plastique sur la santé des écosystèmes, des organismes marins et des oiseaux a été étudié, ses conséquences sur la santé humaine sont moins connues. D'autant que, comme pour les pesticides et les produits chimiques en général, "l'effet cocktail" de ces microplastiques issus de différents emballages, vêtements ou autres vient complexifier les analyses.

Des recherches menées chez l'animal ont toutefois permis d'observer des effets au niveau cellulaire, telle une hausse de l'inflammation. Des liens avec l'apparition de maladies cancéreuses font également l'objet de recherches. Des chercheurs de l'université de Hull, en Angleterre, ont démontré la présence de 12 types de polymères dans des poumons humains.