"Une bombe à retardement" : un rapport recommande l'interdiction mondiale du plastique à usage unique d'ici à 2040

De l'air que l'on respire à nos assiettes, il est partout, avec des conséquences désastreuses sur notre santé et l'environnement. Le plastique, omniprésent dans notre quotidien, semble quasiment impossible à éradiquer. Aujourd'hui, malgré les lois et initiatives contre ce fléau responsable d'une pollution mondiale, 81 % des produits fabriqués en plastique finissent en déchets en moins d’un an, pour un taux de recyclage trop faible, alerte, dans un énième rapport, publié mardi 11 avril, le Conseil économique, social et environnemental (Cese).

Pour 460 millions de tonnes de plastique produit dans le monde en 2019, 353 sont devenues des déchets, selon l'OCDE. Parmi ceux-ci, seuls 9% ont été recyclés, 19 % ont été incinérés et près de la moitié ont fini dans des décharges contrôlées, détaille le rapport. Alors que la consommation de ce matériau devrait doubler d'ici à 2060, le Cese appelle à lutter contre cette "bombe à retardement", en interdisant complètement le plastique à l'échelle internationale.