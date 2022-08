Pollution : dans quelle ville l'air est-il le plus pur en Europe ?

La France apparaît au plus haut à la 15ᵉ place du classement, aux Abymes, en Guadeloupe, où le niveau de la qualité de l’air est "moyen" (5,4 µg/m3). Elle est suivie par Saint-Denis, sur l'île de la Réunion, à la vingtième position (5,8 µg/m3). Viennent ensuite Brest, Pau et Montpellier aux 21e, 22e et 23e places du classement. La capitale, Paris, se situe ex æquo avec Rouen, à la 180e place du classement, avec un niveau "moyen", leur teneur en particules fines atteignant 10,6 µg/m3. En fin de classement, 68 villes affichent un niveau "mauvais", et les trois dernières villes ont une qualité de l’air "très mauvaise". Deux d’entre elles sont en Italie : Padova et Cremona (respectivement 25,3 et 25,7 µg/m3). La toute dernière place du classement est réservée à la ville polonaise de Nowy Sacz, où la teneur en particules fines atteint 26,8 µg/m3.