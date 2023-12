Pollution de l'air : le recul de l'Europe pour réduire les émissions de gaz des pots d'échappement

Le Parlement et le Conseil européens se sont mis d'accord, lundi, sur la nouvelle norme euro 7. Mais contrairement à la première version présentée, le texte ne durcit pas les normes de pollution sur les gaz d'échappement des voitures particulières. "Un scandale", selon l'ONG Transport & Environment.

Des décisions encourageantes... mais un important recul. Le Parlement européen et les 27 ont signé un accord provisoire, lundi 18 décembre, sur la norme euro 7 qui doit fixer de nouvelles exigences pour limiter la pollution des véhicules à moteur. Un texte très attendu en raison de l'impact sur la santé des gaz rejetés par les pots d'échappement, mais qui a finalement déçu en écartant tout durcissement des normes pour les voitures particulières et en abaissant seulement les seuils d'émission pour les poids lourds.

Des règles bien moins ambitieuses que celles proposées par la Commission européenne en novembre 2022. À la publication du texte, l'ONG Transport & Environment a dénoncé un "scandale". Si le rapporteur du texte a justifié le nouvel accord par la nécessité de "laisser l'industrie automobile se préparer à la transformation globale attendue du secteur", l'association dénonce, dans un communiqué le fait que "les législateurs européens ont fait passer les profits de l'industrie avant la santé publique".

"Le lobby automobile reprend la main"

Selon Transport & Environment, "100 millions de voitures à essence et diesel seront vendues avant l'élimination progressive des véhicules à moteur thermique de l'UE en 2035. Avec cette capitulation, elles seront aussi polluantes que les voitures vendues en 2015". En effet, la nouvelle norme Euro 7 telle que définie dans le nouveau texte maintient les limites déjà fixées dans le précédent texte Euro 6 pour les NOx, soit les émissions d'oxydes d'azote émises par la combustion des carburants fossiles. Dénonçant dans un communiqué le fait que "le lobby automobile reprend la main", l'ONG appelle désormais le Parlement européen à rejeter le texte avant son adoption finale, alors que les eurodéputés et les États membres doivent encore approuver formellement l'accord avant qu'il puisse entrer en vigueur.

Selon l'Agence de la transition écologique (Ademe), les oxydes d'azote sont des gaz irritants qui "pénètrent dans les ramifications les plus fines des voies respiratoires". Le NO2 présent dans les gaz d'échappement peut ainsi "provoquer des difficultés respiratoires ou une hyperréactivité bronchique chez les personnes sensibles et favoriser l'accroissement de la sensibilité des bronches aux infections chez l'enfant", pointe-t-elle avant de préciser que le NO2 est 40 fois plus toxique que le monoxyde de carbone et quatre fois plus toxique que le monoxyde d'azote. Un gaz qui a aussi des effets sur l'environnement, rendant notamment les pluies plus acides et déséquilibrant les écosystèmes.

Des limites pour les freins et les pneus

Au-delà des gaz d'échappement, la norme Euro 7 apporte toutefois quelques avancées dans le domaine de la pollution automobile. Pour la première fois, le texte introduit des limites aux émissions de particules engendrées par l'usure des freins et des pneus. Elle prévoit également des exigences minimales de performance pour la durabilité des batteries des voitures électriques et hybrides. Celles-ci devront ainsi conserver au moins 72% de leurs capacités après huit ans ou 160.000 km.

Les constructeurs automobiles, eux, ont salué l'accord autour du texte qui, selon l'Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA) a permis d'apporter une "certitude en matière de planification". Confrontés à des investissements massifs pour développer leurs nouvelles gammes électriques, les industriels voulaient éviter des investissements additionnels pour rendre les motorisations thermiques moins polluantes alors que ces dernières sont vouées à disparaître.

L'Union européenne a en effet acté la fin des ventes de voitures neuves essence et diesel à partir de 2035, au profit des véhicules 100% électriques. Une mesure qui doit permettre de réduire les gaz polluants, mais aussi les émissions de CO2 des voitures particulières, alors que l'UE s'est fixé un objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050.