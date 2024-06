135 millions de personnes seraient mortes prématurément dans le monde à cause des particules fines entre 1980 et 2020. Selon l'étude d'une université de Singapour, le changement climatique a eu un effet aggravant sur cette période.

La pollution atmosphérique, provenant des émissions humaines ou d'autres sources, comme les feux de forêt, est associée à quelque 135 millions de décès prématurés à travers le monde entre 1980 et 2020, selon l'étude d'une université singapourienne publiée ce lundi 10 juin.

Des phénomènes météorologiques comme El Niño ou le dipôle de l'océan Indien – un autre phénomène climatique naturel découlant d'un écart de températures à la surface de la mer – ont aggravé les effets des polluants en augmentant leur concentration dans l'air, explique l'université technologique Nanyang (NTU) de Singapour.

135 millions de morts prématurées en 40 ans

Le problème des particules fines "a été associé avec environ 135 millions de décès prématurés au niveau mondial" entre 1980 et 2020, précise l'université dans un communiqué sur l'étude, publiée par le journal Environment International. Ces particules PM2,5 (d'un diamètre inférieur à 2,5 microns) sont nocives pour la santé humaine en cas d'inhalation, car suffisamment petites pour atteindre le système sanguin. Elles proviennent des véhicules et d'émissions industrielles, ainsi que de sources naturelles comme les incendies ou les tempêtes de poussière.

L'étude démontre que ces personnes sont mortes plus jeunes que l'espérance de vie habituelle, de maladies qui auraient pu être traitées ou évitées. Un tiers des décès prématurés résultent d'AVC (33,3%), un tiers environ de maladies coronariennes (32,7%), et les cas restants des maladies pulmonaires, infections respiratoires et cancers.

Nos découvertes montrent que des modifications du climat peuvent aggraver la pollution de l'air Steve Yim, un des auteurs de l'étude

Les phénomènes météorologiques ont contribué à augmenter ces décès de 14%, selon l'étude. L'Asie compte la plus grande partie de ces décès prématurés, avec plus de 98 millions de morts, essentiellement en Chine et en Inde. Le Pakistan, le Bangladesh, l'Indonésie et le Japon présentent aussi de nombreux décès prématurés, entre deux et cinq millions de personnes.

L'étude est l'une des plus complètes à ce jour concernant la qualité de l'air et le climat, se basant sur 40 ans de données, pour donner une vision d'ensemble des effets des particules fines sur la santé. "Nos découvertes montrent que des modifications du climat peuvent aggraver la pollution de l'air", estime Steve Yim, professeur associé à l'École asiatique de l'environnement de la NTU, qui a dirigé l'étude. Ainsi, "quand certains événements climatiques se produisent, comme El Nino, les niveaux de pollution peuvent augmenter, ce qui signifie que plus de personnes peuvent mourir prématurément à cause de la pollution PM2,5", a-t-il précisé. Des chercheurs d'universités de Hong Kong, du Royaume-Uni et de Chine ont participé à l'étude.

Selon les données retenues par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), les "effets combinés de la pollution de l'air ambiant et de celle de l'intérieur des habitations" sont liés à 6,7 millions de décès prématurés chaque année dans le monde. L'étude scientifique qui fournissait ce chiffre, publiée en 2022 dans The Lancet Planetary Health, précisait que la pollution de l'air, intérieur et extérieur, représentait les 3/4 des décès prématurés dans le monde, et que plus de 90% d'entre eux sont concentrés dans des pays à revenus faibles ou moyens.