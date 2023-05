Pollution de l'air : un impact sur la santé cardiaque dès les premières heures

Une équipe de chercheurs de l'Université Fudan, à Shanghai, ont croisé les données de plus de 2200 hôpitaux à travers la Chine, un pays où la pollution entraîne entre 750.000 et 2,2 millions de morts prématurées par an. En tout, les données d'environ 190.000 patients souffrant d'arythmie soudaine ont été étudiées.

Résultat : une exposition à la pollution était clairement associée à des risques d'arythmie cardiaque, associée notamment à de la fibrillation auriculaire, qui favorise la formation de caillots de sang dans les artères et une tachycardie. Si l'ampleur du phénomène observé pouvait varier en fonction du type de polluant atmosphérique, de la zone géographique et de la saison, l'équipe estime que plus l'exposition est importante, plus les deux troubles sont forts.