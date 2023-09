Pollution : des microplastiques retrouvés pour la première fois jusque dans les nuages

Dans la glace de la banquise arctique, sur les plus hauts sommets du monde et désormais dans les nuages. Les microplastiques sont à présent partout autour du globe. Selon une étude publiée dans la revue Environmental Chemistry Letters, des scientifiques japonais ont confirmé avoir trouvé des traces de ces substances dans les nuages, au-dessus du Mont Fuji, à plus de 3770 mètres d'altitude, et du Mont Oyama. "À notre connaissance, c'est la première fois que des microplastiques en suspension sont confirmés dans l'eau des nuages", ont-ils écrit dans leur étude.

Les chercheurs ont trouvé neuf types de polymères et un de caoutchouc dans les microplastiques - des particules dont la taille est inférieure à 5 mm - transportés dans l'air. Pour avoir l'étude la plus précise possible, ils ont notamment analysé des échantillons récoltés dans une station isolée du Mont Fuji, leur permettant de récolter des particules d'eau non contaminées par des randonneurs ou les activités humaines.