Emballages plastique : comment les industriels commencent à jouer le jeu

Pour conserver, protéger, emballer, suremballer, le plastique accompagne tous les gestes de notre quotidien. Il est aussitôt acheté et aussitôt jeté. Dans les rayons, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'ils n'emballe plus vraiment. "Pour les épinards, il n'y avait que ces sachets plastique", déplore une cliente en montrant son charriot de supermarché, dans le reportage de TF1 en tête d'article. "S'il y avait le choix, on prendrait un autre conditionnement", assure-t-elle. Le même constat est fait par une autre cliente : "Ça me choque un peu qu'il y ait autant d'emballages plastique, même dans le bio il y en a toujours".