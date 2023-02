Le Parlement européen acte officiellement la fin des moteurs thermiques pour 2035

Dans le détail, le texte prévoit de réduire à zéro les émissions de CO2 des voitures et des camionnettes neuves en Europe à partir de 2035. Cette mesure entraîne, de facto, l'arrêt des ventes des véhicules à essence et diesel ainsi que des voitures hybrides circulant à l'essence et à l'électricité au sein de l'Union à cette date. Ces voitures seront remplacées par des véhicules 100% électriques ou animés par une pile à hydrogène. Une dérogation sera toutefois accordée aux constructeurs "de niche" ou ceux produisant moins de 10.000 véhicules par an, leur permettant d'être équipés d'un moteur thermique jusqu'à fin 2035, soit une année de plus que pour le reste de l'industrie. Cette clause, dite parfois "amendement Ferrari", profitera notamment aux marques de luxe.

Par ailleurs, sous la pression de plusieurs pays dont l'Allemagne, le texte aborde l'éventualité d'un feu vert à venir pour des technologies alternatives comme les carburants synthétiques (e-carburants) ou motorisations hybrides rechargeables si celles-ci permettent de supprimer totalement les émissions de gaz à effet de serre des véhicules.