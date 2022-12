Victime d’un air pollué en Europe, les particuliers doivent se tourner vers la justice de leur pays

Préserver la qualité de l’air et limiter la pollution atmosphérique. Une législation européenne que les États ont le plus grand mal du monde à faire respecter. Depuis son entrée en vigueur en 2008, pas un pays de l’Union n’a échappé aux rappels à l’ordre de la Commission européenne. Pas plus tard que jeudi dernier, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a condamné l’Espagne qui "n’a pas pris les mesures nécessaires pour rendre obligatoire l'application des directives européennes dans les villes de Madrid et Barcelone entre 2010 et 2018". Durant cette période, les deux aires urbaines ont dépassé les limites en matière de concentration de dioxyde d'azote (NO2) de manière "systématique" et "continuel". À ce stade, cette condamnation ne s'accompagne pas de sanction, mais la Commission pourrait réclamer une amende à l'encontre de Madrid. Selon l'Agence européenne pour l'environnement, les embouteillages et les moteurs diesel augmentent la concentration des émissions de NO2. Avec les émissions de particules fines (PM10), elles provoquent plusieurs milliers de morts prématurées chaque année en Espagne.

Par cette décision, la justice européenne prend la mesure de l’urgence d’agir. La France n’est pas en reste : la Cour de justice européenne l’a déjà condamnée en 2019 puis en avril 2022 pour pollution atmosphérique.

"JP", un Francilien dont la santé se dégrade depuis 2003, a voulu obtenir des dommages financiers auprès de cette même Cour. Il estime que son état est dû à l'insuffisance de la lutte contre la pollution de l'air. Il réclame à l’État français une indemnisation de 21 millions d’euros. La cour administrative d’appel de Versailles, chargée de cette affaire, estime qu’il ne lui revient pas de trancher et saisit la CJUE. Or, selon la Cour de justice européenne, il n'existe pas de droit à une indemnisation pour les particuliers.