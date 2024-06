L'ONG Transport & Environnement alerte ce mardi sur les concentrations de particules ultrafines autour des grands aéroports européens. L'organisation s'appuie sur des relevés autour de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol, où 4000 à 30.000 particules par cm³ ont été détectées dans un rayon de cinq kilomètres. Une pollution qui pourrait nuire à la santé de 52 millions de personnes.

C'est une pandémie silencieuse. Rien qu'en France, la pollution atmosphérique tue près de 40.000 personnes chaque année, selon le ministère de la Transition écologique, sans compter les séquelles sur le système respiratoires. La situation serait encore bien pire autour des grands aéroports européens, où les concentrations faramineuses de particules ultrafines pourraient affecter la santé de 52 millions de personnes, alerte ce mardi l'ONG Transport & Environnement dans une nouvelle étude.

Pour arriver à ces constats, l'organisation s'appuie sur des relevés autour de l'aéroport d'Amsterdam-Schiphol. Des calculs effectués par l'Institut national pour la santé publique et l'environnement néerlandais (RIVM). Résultat : des concentrations de "4000 à 30.000 particules par cm³" ont été détectées dans un rayon de 5 km autour de l'aéroport. Entre 5 et 10 km, elles étaient de "3000 à 6000 par cm³" et de "1000 à 4000 particules par cm³" entre 10 et 20 km. Transport & Environnement rappelle que les concentrations de PUF peuvent varier de 3000 à 12.000 par cm³ dans les centres-villes.

Mille fois plus fines qu'un cheveu

En extrapolant la pollution constatée autour de Schiphol à l'ensemble du continent, T&E estime que 52 millions de personnes, vivant dans un rayon de 20 km autour des 32 principaux aéroports européens, pourraient voir leur santé affectée par ces concentrations de PUF. L'ONG précise ne pas avoir pris en compte les effets du vent qui, selon elle, ne changent pas "les ordres de grandeur de l'étude".

Mille fois plus fines qu'un cheveu, les particules ultrafines (PUF) sont supposées néfastes pour la santé en raison de leur capacité de pénétration dans l'organisme, mais ne font pas à ce jour l'objet de réglementation. Les PUF restent moins bien connues que leurs grandes sœurs au diamètre plus important, les PM10 et PM2,5 (particules fines), dont les effets néfastes sur l'organisme humain sont scientifiquement établis.

L'ONG déplore que "les normes applicables aux carburants aériens n'ont jamais été améliorées, alors qu'elles permettraient de réduire considérablement la pollution de l'air autour des aéroports", avec d'autres leviers comme la réduction du trafic aérien et le recours à des carburants d'origine non-fossile.