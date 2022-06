Le bilan carbone mensuel de Bernard Arnault est-il pire que celui d'un Français moyen en 17 ans ?

Notons que si l'ensemble des vols effectués par le jet du patron de LVMH sont consignés avec soin, cela ne signifie pas pour autant qu'il était à bord. Pour calculer l'intégralité du bilan carbone de Bernard Arnault, il faudrait par ailleurs s'intéresser à l'ensemble de son mode de vie et ne pas se restreindre à ses seuls déplacements.

Si l'on peut évaluer les émissions mensuelles de son jet, qu'en est-il des comparaisons avec le CO2 rejeté en moyenne par chaque Français ? Selon le site "myco2", qui explique se baser sur les dernières estimations du ministère de la Transition écologique pour une année normale (hors Covid), elle serait proche des 9 tonnes par an. En arrondissant à 10 tonnes par Français en moyenne par an pour tenir compte de certaines émissions non prises en compte par le ministère, on observe bel et bien qu'il faut un peu plus de 17 ans pour qu'un citoyen émette autant que le jet de Bernard Arnaud en l'espace d'un mois.

Si le milliardaire est loin d'être le seul à utiliser un moyen de transport aussi polluant à une telle fréquence, ses déplacements incitent à réfléchir sur l'impact environnemental du mode de vie des personnes les plus riches. En début d'année, l'économiste Lucas Chancel soulignait ainsi qu'à travers le monde, les 1% les plus riches émettent 70 fois plus de CO2 que les 50% les plus pauvres. L'ONG Oxfam, pour sa part, affirme que "l’empreinte carbone des 1% les plus riches du monde sera 30 fois supérieure à celle compatible avec la limitation du réchauffement à 1,5°C d’ici 2030, fixée lors de l’Accord de Paris".