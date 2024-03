Loin des grandes métropoles, découvrez les quatre villes françaises les moins polluées

Le sixième rapport annuel sur la qualité de l'air dans le monde est paru ce mardi. Il en ressort que les recommandations annuelles de l'Organisation mondiale de la Santé en matière de pollution ne sont respectées que par sept pays, parmi lesquels ne figure pas la France. Dans l'Hexagone, quatre communes seulement se trouvent dans le vert au niveau de cet indicateur. Quelles sont-elles ?

Un décès sur neuf dans le monde est lié à la pollution de l'air, laquelle est responsable, selon l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), de sept millions de morts annuelles prématurées sur la planète. Au-delà des chiffres bruts, ces particules nocives entraînent et exacerbent de nombreux problèmes de santé, notamment l'asthme, le cancer, les accidents vasculaires cérébraux et les maladies pulmonaires. Elles peuvent aussi nuire au développement cognitif des enfants. Autant dire que la qualité de l'air constitue un enjeu de bien-être et de santé publique pour les années à venir. Le contenu du sixième rapport annuel* sur cette question, paru ce mardi, est donc scruté de près.

Qui sont les bons élèves ?

Il en ressort que la France ne fait pas partie des sept pays (Australie, Estonie, Finlande, Grenade, Islande, Maurice et Nouvelle-Zélande) qui rentrent dans les clous des recommandations de l'OMS. Pire, seules quatre communes parmi celles analysées dans l'Hexagone possèdent une qualité d'air jugée satisfaisante (entre 0 et 5 microgrammes de particules fines (PM2.5) par mètre cube). La première d'entre elle se situe... en Île-de-France. Il s'agit de Chatou (Yvelines). Cette commune de plus de 30.000 habitants possède le meilleur score (4.8 PM2.5), ce qui la classe 7226ᵉ ville la plus polluée de la planète (sur les 7812 étudiées). Ensuite, seule Rageade (4.9 PM2.5, 7169ᵉ) figure sous le seuil symbolique des 5 PM2.5. Cette bourgade du Cantal compte quelque 15.000 âmes.

Viennent ensuite Saint-Nazaire-le-Désert (5.0 PM2.5, 7096ᵉ), un tout petit village (moins de 200 habitants selon les dernières données de l'Insee) de la campagne drômoise, et Schirmeck (5.0 PM 2.5, 7097ᵉ), une localité d'un peu plus de 2000 riverains à la frontière allemande. Anecdote croustillante, le nom de cette dernière découle de "Chermec" qui signifie "endroit protégé" en dialecte lorrain.

Ploemeur est la commune la plus polluée de France

Logiquement, plusieurs des plus grandes métropoles françaises figurent parmi les mauvais élèves en termes de pollution, selon les critères de l'OMS. C'est par exemple le cas de Bordeaux, Paris, Lille, Marseille et Lyon, dont les concentrations de particules fines sont deux à trois fois plus importantes que les recommandations des autorités sanitaires. En revanche, la situation est plus favorable ("seulement" entre une à deux fois plus de particules fines que ce qui est préconisé) du côté de Toulouse, Nantes, La Rochelle, Nîmes, Montpellier, Strasbourg ou encore Rennes.

Pollution aux particules dans les villes françaises. - Capture d'écran/OpenStreetMap/IQAir

En parallèle, et c'est peut-être plus surprenant, les cancres de l'Hexagone sont des communes de second rang. On retrouve ainsi Gardanne (Bouches-du-Rhône, 11.8, 2504ᵉ), Roubaix (Nord, 11,9, 2448ᵉ), Avignon (12.4, 2268ᵉ) Saint-Denis (Seine-Saint-Denis, 12.8, 2152ᵉ), Montlhéry (Essonne, 13.5, 1995ᵉ) ou encore Ploemeur (Morbihan, 14.2, 1863ᵉ).

À noter que, contrairement à d'autres pays frontaliers (c'est le cas de l'Italie et de l'Espagne), la France ne possède aucune ville qui excède dangereusement les directives de l'OMS, avec des concentrations de particules fines au moins trois fois plus importantes. À titre de comparaison, Granollers (Espagne) est pointée à 15.1 PM2.5, Brescia (Italie) à 19.0, Milan (Italie) à 19.0 et Torchiarolo (Italie) à... 38.1.

*Le rapport couvre 7812 villes dans 134 pays et s'appuie sur des données récoltées par la plateforme mondiale de surveillance de la qualité de l'air IQAir. À noter que le continent africain est encore largement sous-évalué, faute d'éléments suffisants.