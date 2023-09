"Noctalgie" : quel est ce mal dont souffrent les astronomes ?

En janvier, toujours dans la revue Science, une autre étude montrait que la pollution lumineuse avait doublé dans le monde en moins de vingt ans. Selon les observations de 51.000 citoyens scientifiques, la luminosité du ciel aurait ainsi progressé annuellement de 9,6% en moyenne entre 2011 et 2022. "Souvent, on croit qu’il n’y a que les grandes villes qui produisent de la lumière. Or, ce n’est pas le cas. La lumière se diffuse à distance des sources, sur des dizaines et des dizaines de kilomètres à la ronde", rappelait en juin à TF1info Anne-Marie Ducroux, porte-parole de l’Association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement nocturne (ANPCEN).