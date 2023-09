Métaux, crèmes solaires et hydrocarbures… Ces substances qui menacent les coraux français

Selon les chiffres de l'ONU, 20% des récifs coralliens à travers le monde ont été irrémédiablement détruits ces dernières décennies, soit environ 11.700 km². Seul un tiers d'entre eux sont considérés comme étant en bon état alors que ces organismes, qui couvrent moins de 1% des fonds marins, abritent plus de 25% de la vie dans l'océan. Selon un rapport publié en 2020 par le Programme des Nations unies pour l'environnement, si rien n'est fait pour les sauver et faute d'une réduction rapide de nos émissions de gaz à effet de serre, la totalité des récifs coralliens blanchiront d'ici la fin du siècle.

"Le risque d'extinction des coraux augmente plus vite que celui de toutes les autres espèces évaluées par les Perspectives mondiales de la diversité biologique", pointe l'UNEP qui estime que "les effets combinés de l'acidification des océans, de la hausse de la température des océans et des facteurs de stress locaux, tels que la surpêche, la pollution, le tourisme non durable et la mauvaise gestion du littoral, constituent un cocktail idéal pour faire basculer ces écosystèmes sensibles vers un point de non-retour".