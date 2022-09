"Paris respire" : la journée sans voiture fait chuter les niveaux de dioxyde d'azote

"Paris respire" un peu mieux. Du moins, le temps de quelques heures. Entre 11h et 18h, dimanche 18 septembre, la mairie de la capitale organisait la huitième édition de l'opération "Paris respire". L'espace d'une journée, les voitures, deux-roues et véhicules électriques ont été interdits dans toutes les rues (hors bus, taxis, VTC et Parisiens rentant de week-end), afin de profiter d'une "ville plus calme, plus vivante et plus respirable".

D'un point de vue écologique, cela a fonctionné. D'après l'association Airparif, l'organisme chargé de surveiller la qualité de l'air en Île-de-France, entre 10h et 17h, "les concentrations de dioxyde d'azote ont été inférieures de 20% à celles d'un dimanche habituel". Cette baisse est similaire à celle observée lors de la précédente édition, en 2021.