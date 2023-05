Pollution plastique : quels pays polluent le plus les océans ?

Justement, des chercheurs ont tenté de déterminer la liste des pays qui polluent le plus les eaux. Pour cela, ils expliquent, dans leur étude publiée sur le site de la revue scientifique Science Advances, et reprise par Statista, s'être appuyés sur la production totale de déchets plastiques par pays, mais aussi les précipitations, le vent, la pente du terrain, ou encore la distance qui sépare une production de plastique du cours d'eau le plus proche.

Et contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce ne sont pas toujours les pays qui produisent le plus de déchets qui polluent le plus les océans. D'après les chercheurs, les pays dont la surface terrestre est relativement petite par rapport à la longueur de leur littoral et qui connaissent de nombreuses précipitations sont susceptibles de polluer plus que certains des plus grands producteurs mondiaux de plastique.

Ainsi, ce sont les Philippines qui arrivent en tête du classement des plus grands pollueurs des océans. On estime à plus de 350.000 le nombre de tonnes de déchets plastiques provenant de ce pays qui finissent dans les eaux chaque année.