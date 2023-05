Pollution plastique : 5 chiffres qui donnent le tournis

La production annuelle a plus que doublé en 20 ans pour atteindre 460 millions de tonnes, selon un rapport de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) de février 2022. Elle pourrait encore tripler d'ici à 2060 si rien n'est fait. Or les deux tiers de cette production mondiale ont une faible durée de vie et deviennent des déchets à gérer après une seule ou quelques utilisations.