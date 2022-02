Plus d'un millier de fuites majeures de méthane identifiées à cause de l'exploitation des hydrocarbures

L'écart entre ces différentes données pourrait se creuser davantage, cette étude étant encore sous-évaluée. Le satellite n'est "capable de détecter de manière systématique que les panaches les plus massifs, qui sont aussi les plus intermittents", occultant les plus petites fuites, détaillent les chercheurs du Laboratoire des sciences du climat et de l'environnement.

Pourtant, les extracteurs d'hydrocarbures auraient tout intérêt à rectifier le tir. S'ils faisaient l'effort de les colmater, explique l'étude, le bénéfice climatique et économique - direct ou indirect - pourrait se chiffrer "en milliards de dollars".