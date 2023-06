Seuls 22% des déchets plastiques recyclés en France ?

L'infographie-ci dessus (aussi accessible via ce lien) illustre l'avance de certains pays, à commencer par les Pays-Bas. On y recycle 45% des déchets plastiques, quand les 55% restants sont utilisés pour la production d'énergie. Norvège, Espagne et Danemark suivent, tous trois à plus de 40% de recyclage.

Ces statistiques globalement défavorables ont valu à la France d'être épinglée par un "rapport d'alerte" de la Commission européenne en ce début juin. Quand l'UE fixe comme objectif au moins 50% de recyclage du plastique à l'horizon 2025, Paris est à la traîne. Le Monde, qui a pris connaissance du document produit par les instances européennes, rapporte que notre pays devra "intensifier considérablement les efforts" réalisés pour atteindre les seuils fixés. Si la part du recyclage doit progresser, réduire notre production de déchets devra constituer un autre objectif majeur. Avec 70 kilos de plastique par an et par habitant, la France demeure l'un des pays où la consommation de plastique est la plus importante. Une situation d'autant plus préoccupante que "40% des produits en plastique sont jetés moins d'un mois après leur achat", note l'Ademe.