Posséder un bac de compostage est-il obligatoire depuis le 1ᵉʳ janvier ? Le 13H à vos côtés

Dans "Le 13H à vos côtés", le JT de TF1 vous accompagne face aux problèmes que vous rencontrez au quotidien. Au menu du jour, des questions sur l'obligation de compostage des biodéchets. Thierry Coiffier y répond sur le plateau de Marie-Sophie Lacarrau.

Est-ce obligatoire de posséder un bac de compostage depuis le 1ᵉʳ janvier 2024 ?

Non absolument pas. Il y a eu, c'est vrai, du changement depuis le 1ᵉʳ janvier dernier dans le domaine. Toutes les collectivités doivent proposer à leurs habitants une solution de tri pour les biodéchets.

Les biodéchets, c'est-à-dire ?

Les biodéchets regroupent les déchets alimentaires comme les restes de repas ou les produits périmés, mais aussi les déchets verts (feuilles mortes, tontes de pelouse, tailles d'arbustes, etc). C'est vrai que ces biodéchets représentent 83kg/an et par habitant et qu'ils terminent souvent incinérés. Cela émet des gaz à effet de serre, alors que ces biodéchets pourraient servir d'engrais pour les cultures ou produire du biogaz par le biais de la méthanisation.

Si l'on revient à notre quotidien, c'est à nous, particuliers, de nous doter d'un bac de compostage ?

Non, encore une fois, l'obligation pèse sur les collectivités locales (communes ou communautés de communes en charge de la collecte des déchets). Elles doivent proposer à leurs administrés une solution de tri des biodéchets. Cela peut être un composteur installé dans votre quartier ou au pied de votre immeuble ou des bacs plus classiques dans lesquels vous pouvez jeter vos biodéchets.

Mais donc on ne risque pas d'amende si on ne trie pas ses biodéchets ?

Si votre collectivité a mis en place des solutions pour collecter les biodéchets et qu'elle a inscrit l'obligation dans son règlement de collecte, théoriquement, oui, vous risquez une amende de 35 euros. On sait que sur d'autres déchets, la police municipale par exemple peut inspecter les bacs avant colletcte ou utiliser la vidéosurveillance.

Les amendes sont-elles fréquentes ?

Non, parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de solutions qui ont été mises en place, notamment parce que ça coûte cher aux collectivités. Selon l'ADEME, l'agende de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, seulement 40% de la population

bénéficiera d'ici à la fin de l'année d'une solution de tri des biodéchets. On est encore très loin du compte.

