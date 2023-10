Pourquoi les émissions de gaz à effet de serre empirent dans le secteur aérien

"Le moyen le plus rapide de réduire ces émissions est d'augmenter le prix des billets, pour inciter les usagers à moins prendre l'avion", estime Jérôme du Boucher. C'est justement l'une des mesures les plus polémiques du budget 2024 : pour financer la transition écologique, le gouvernement va taxer les sociétés d'autoroutes et les grands aéroports français. Une fiscalité qui devrait entraîner un renchérissement du prix du billet d'avion. "C'est une priorité, car les solutions de décarbonation seront quant à elles très longues à mettre en place", ajoute l'expert.

Autre levier possible : l’utilisation plus rapide des carburants de l'aviation durable. "Pour ça, les industriels doivent aller plus vite dans le développement de la filière de production", affirme Jérôme du Boucher.