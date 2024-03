Du jamais-vu depuis près de 10 ans : pourquoi les grandes marées d'équinoxe sont si fortes cette année ?

Les grandes marées d'équinoxe ont débuté sur les côtes du nord et de l'ouest de la France. Durant trois jours, le niveau de la mer sera particulièrement élevé. L'épisode de ce mois de mars pourrait même être parmi les plus notables de la décennie.

Les services de l'État ont appelé tous les territoires concernés à la prudence. Les grandes marées d'équinoxe ont débuté, dimanche 10 mars, sur les côtes du nord et de l'ouest de la France. Elles doivent durer jusqu'à mercredi avec des coefficients élevés. Sur le réseau social X, la Sécurité Civile prévient que "de forts coefficients de marée auront lieu jusqu'à mercredi" et appelle à "rester vigilant" et à se renseigner sur les horaires pour éviter de se faire surprendre.

Car ces grandes marées d'équinoxe, qui atteindront leur pic mardi 12 mars, pourront afficher des coefficients jusqu'à 117, quand les coefficients moyens des marées varient généralement de 20 à 110. Un coefficient de 116 est attendu à La Rochelle et à Bayonne et jusqu'à 117 à Bordeaux ou à Brest. Des niveaux qui ne sont enregistrés que tous les neuf ans en France. Explications.

Des phénomènes qui surviennent tous les neuf ans

Ces grandes marées d'équinoxe interviennent tous les six mois : au moment de l'équinoxe de printemps en mars et de celle d'automne au mois de septembre. Elles sont à différencier des marées appelées de "vives-eaux" et de "mortes-eaux" qui interviennent en alternance toutes les semaines. Les marées de "vives-eaux", qui peuvent être surnommées "grandes marées", surviennent toutes les deux semaines, lors des nouvelle ou pleine Lune et lorsque la Terre, la Lune et le Soleil sont parfaitement alignés. Les marées de "mortes-eaux", elles, surviennent en alternance avec les premières, lorsque l'alignement des trois astres est en angle droit.

"Le seuil de coefficient des marées de vives-eaux est généralement de 95 et celui de mortes-eaux de 45", détaille auprès de TF1info Gaël André, expert en marée au service hydrologique et océanographique de la Marine (Shom). Elles sont donc bien moins importantes que les grandes marées d'équinoxe qui sont "liées au fait que le plan de l'Équateur de la Terre est parfaitement aligné avec le soleil, soit lorsque la durée du jour est égale à la durée de la nuit", précise le spécialiste.

Le seuil de coefficient de ces grandes marées d'équinoxe est généralement autour de 110. Soit bien moins que ceux prévus pour ce mardi. La raison ? "On a un autre cycle qui se rajoute à ça", répond Gaël André. "Il y a des cycles bien plus longs qu'hebdomadaires ou saisonniers, avec des cycles à 9 et 18 ans". Le dernier est celui connu comme "les marées du siècle" avec des coefficients particulièrement élevés qui s'expliquent par le fait que les orbites du Soleil, de la Lune et de la Terre reprennent exactement la même configuration tous les 18 ans. Le dernier phénomène de ce type s'est déroulé en 2015, et le prochain interviendra en 2033. Dans cette période de temps, "au milieu, à neuf ans, on a également une onde. C'est ce qui explique qu'on observe aussi un maximum cette année", détaille l'expert en marée.

Face à ces marées particulièrement importantes, et aux risques qui les accompagnent, le département de Charente-Maritime a été placé en vigilance orange "crues" par Météo-France, tout comme la Gironde et les Pyrénées-Atlantiques, aussi en vigilance orange "vagues-submersion", avec les Landes. Mais les dégâts devraient rester limités cette année, ces grandes marées d'équinoxe survenant dans un contexte météorologique relativement calme, sans vent ou dépression susceptible d'entraîner une élévation du niveau de la mer.