Pourquoi les moustiques sont-ils si nombreux cette année ?

Si les moustiques sont là plus tôt, peut-on donc craindre plus de piqûres chez soi ?

Techniquement, oui. Mais votre réaction va s'amoindrir. Lorsqu'un moustique pique, il injecte de la salive avec des tas de substances dont un anticoagulant et de l'antihistaminique pour que vous ne sentiez pas la piqûre. Sauf qu'en injectant sa salive, la personne va développer au bout d'un certain temps une immunité vis-à-vis des moustiques chez elle : elle ne sentira plus leurs piqures. L'effet s'arrête toutefois si elle quitte son domicile. Chez ses amis ou ailleurs, elle sentira de nouveau les piqures et aura effectivement l'impression qu'il y a davantage de moustiques. Pourtant, il y en aura tout autant que chez elle.

Il y a par ailleurs des personnes qui attirent plus ou moins les moustiques et ça, c'est lié aux composés libérés par les bactéries à la surface de la peau. Les moustiques sont notamment attirés par l'odeur d'une personne, ou encore les parfums, et tout cela est propre à chacun. Il se pourrait que certains groupes sanguins favorisent en outre la piqûre, mais on n'a pas encore des résultats bien clairs. Les personnes qui sont habillées de vêtements sombres sont aussi plus généralement piquées.