Pourquoi trouve-t-on des chevreuils ivres sur les routes de France ?

Comment est-ce possible ? Au printemps, les chevreuils, sevrés de verdure pendant l'hiver, sont avides de bourgeons, à commencer par ceux de hêtres. Mais lorsqu'ils digèrent, une fermentation alcoolique se produit à l'intérieur de leur corps et leur monte à la tête. On parle de syndrome d'auto-brasserie, aussi appelé syndrome de fermentation intestinale.

"Tous les bourgeons sont riches en sucres et en sucs. C’est un concentré des sucres de l'arbre. C’est une nourriture à haut pouvoir de fermentation, et quand on en mange en quantité, cela provoque une ivresse passagère", détaille auprès de nos confrères de France 3, Gilles Moyne, directeur du centre Athénas dans le Jura, spécialisé dans le sauvetage de la faune sauvage. Et d'insister : "C’est le processus de fermentation dans la panse, elle se produit chez les ruminants".