Prairies, forêts, cultures bio... quand les résidus de pesticides contaminent les sols français

L'étude alerte particulièrement sur "une persistance inattendue des molécules de pesticides dans l'environnement, bien au-delà de leur temps de dégradation théorique et à des concentrations supérieures à celles escomptées". Les molécules les plus fréquemment détectées sont le glyphosate, l'herbicide le plus utilisé dans le monde, et l'AMPA, son métabolite principal (résidu dégradé), respectivement "présents dans 70% et 83% des sols prélevés". Les chercheurs ont également noté la présence de fongicides, utilisés contre des champignons, et de moisissures dans les champs de céréales présents dans "plus de 40% des sites". Enfin, des insecticides de la famille des pyréthrinoïdes ont été retrouvés, dont certains "peuvent être utilisées en agriculture biologique".