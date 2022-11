Faut-il faire du présentiel ou du télétravail pour réduire la pollution ? Le 20H vous répond

Le télétravail implique aussi plus de chauffage à domicile, plus de pollution numérique avec les mails et les réunions à distance… Et parfois plus de déplacements lointains. "Certains télétravailleurs déménagent, ils font moins de trajets mais ces trajets sont plus longs… Cela peut annuler les effets bénéfiques initiaux", tempère Frédéric Héran, chercheur, économiste et auteur du livre Le Retour de la bicyclette.