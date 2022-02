Présidentielle 2022 : 1400 scientifiques regrettent l'absence de débats sur la question du climat

Les signataires de cette tribune en sont convaincus : "Les électeurs et électrices ont besoin de connaître les propositions des candidats et des candidates à l'élection présidentielle, et leurs conditions de mise en œuvre". Or, ce thème, qui figure parmi les principales préoccupations des Français, reste selon eux sous-traité dans les débats.

Autre idée véhiculée dans cette tribune : le caractère souvent réducteur des interventions autour de ce sujet. "Il est sans doute plus commode de réduire le débat sur les nécessaires transformations structurelles à un affrontement entre partisans du nucléaire et défenseurs des énergies renouvelables ; il est sans doute aussi plus confortable de confondre décarbonation de l'ensemble du secteur de l'énergie et production électrique bas-carbone, alertes sur l'état de l'environnement et militantisme radical, lucidité et catastrophisme".