Les émissions de gaz à effet de serre ont-elles diminué "deux fois plus vite" ces cinq dernières années ?

Pour autant, les dernières publications du CITEPA sont moins reluisantes. Par rapport à 2020, la France a vu ses émissions nettement rebondir : de 6% pour être précis. Cela entache le constat effectué par Emmanuel Macron et confirme les réserves que soulignait TF1 info le mois dernier à propos des chiffres relatifs à 2020. La crise sanitaire avait en effet "faussé" les chiffres, puisque les confinements ont eu pour conséquence de réduire considérablement l'activité. Les transports avaient été réduits, alors même qu'ils demeurent une source majeure de nos émissions. Sur la période 2017-2021, la baisse des émissions est en définitive de presque 10%. Deux fois mieux que sous François Hollande, donc.

La reprise d'une activité plus proche de la normale en 2021 nous permet en tout cas de constater que la baisse de l'année 2020 n'était pas seulement imputable à l'action des autorités, mais en grande partie liée au Covid. Rappelons enfin, comme le fait le site gouvernemental Vie Publique, qu'un "rapport du Haut Conseil pour le climat [remis le 30 juin 2021, NDLR] ainsi qu'une décision du Conseil d'État considèrent comme médiocres les efforts du gouvernement à respecter ses engagements de lutte contre le changement climatique". Le gouvernement, répondant au Conseil d'État, indiquait "prendre acte" et faisait par de sa "détermination à renforcer son action climatique, en accélérant encore les réductions d'émissions et en mettant en place des mesures pour protéger les Français des impacts déjà observables du changement climatique".