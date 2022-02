"Mission Convaincre" : Yannick Jadot pas toujours dans le vrai sur l’énergie

Dans le camp écologiste, on répète souvent que la production du nucléaire "coûte plus cher" que celle des énergies renouvelables. Ici, Yannick Jadot vise en réalité le prix des dernières générations de centrales nucléaires et non pas des anciennes, dont le coût a déjà été amorti d'après Réseau Action Climat. Aujourd’hui, le coût de production du nucléaire est plus important puisqu’il varie entre 112 et 189 dollars (entre 93 et 157 euros) le mégawattheure, contre 36 à 44 dollars (entre 30 et 36 euros) pour l'énergie solaire et 29 à 56 dollars (entre 24 et 46 euros) pour l'énergie éolienne.

Mais pour RTE, il s’agit ici de "comparer le coût complet des différentes options (coût système) et non le coût individuel de chaque technologie". Dans une étude d'octobre dernier, le gestionnaire du Réseau de Transport d’Électricité s’est penché sur les différents scénarios de la future production énergétique en France ; l’objectif étant d’opter pour la meilleure alternative garantissant suffisamment d’électricité tout en respectant la neutralité carbone d’ici à 2050.