Un nuage de sable du Sahara survole la France cette semaine

C'est un phénomène qui revient chaque année. Un nuage de sable venu du Sahara survole la France et l'Europe cette semaine, prévient le Centre européen pour les prévisions météorologiques (CAMS), dans un communiqué ce mardi 21 février. C'est ce même phénomène qui avait surpris, au printemps dernier les Français, en teintant le ciel en orange et en recouvrant les voitures d'une fine pellicule de sable.

Les poussières sahariennes vont se déplacer "à travers la péninsule ibérique et la France vers le nord et le centre de l'Europe à partir du 20 février, et se déplaçant plus au nord et à l'est dans les jours suivants", détaille le service de surveillance de l'atmosphère. L'organisme met en garde contre la composition de ce sable, qui "peut avoir des effets néfastes sur la santé, notamment l'aggravation des allergies dues aux irritants contenus dans la poussière et des problèmes respiratoires résultant de la diminution de la qualité de l'air".