Prix Jeunes pour l’Environnement 2023 : quelles solutions sobres et durables pour s’adapter au changement climatique ?

En France, depuis 1900, le climat s’est réchauffé de plus de 1,7 °C, environ 1,2° pour le monde entier. Ces températures bouleversent les saisons végétatives : les floraisons précoces se multiplient que des gelées viennent anéantir. Dans son rapport sur l’adaptation, paru en février 2022, le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) explique que ce changement climatique affecte "vraiment l’ensemble des composantes planétaires, aussi bien le chaud, le sec, le froid, que les sols, tout le cycle de l’eau, du carbone ou de l’azote qui permet l’agriculture." Les scientifiques n’y vont pas par quatre chemins : ce changement climatique provoque déjà des conséquences irréversibles à l’échelle d’une vie humaine. D’autres scientifiques parlent même de "points de bascule" ou de "non-retour".

Le Fonds mondial pour la nature (WWF) affirme que les populations d'oiseaux, de poissons, de mammifères, d'amphibiens et de reptiles ont chuté en moyenne de 69 % en près de cinquante ans. La liste rouge mondiales des espèces menacées de l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) place également un tiers des espèces de conifères en voie d’extinction.

Comment vivre dans un monde qui se réchauffe ? Montée des eaux, incendies, sècheresse, tornades… L’éco anxiété gagne du terrain face à un environnement en difficulté. Devant les défis sanitaires, économiques ou politiques, l’être humain a souvent réussi à s’adapter. Comment faire cette fois-ci pour se sortir de cet état d’urgence et sauver la biodiversité dont nous avons un besoin absolu pour survivre ?

Gestion des ressources, diminuer les émissions de gaz à effet de serre, limiter les passoires thermiques, préserver l’eau, protéger la biodiversité, accélérer la transition des domaines émetteurs et énergivores du transport, du bâtiment et de l’agriculture… Les défis donnent du grain à moudre aux chercheurs et laissent beaucoup d’élus dubitatifs. Et vous, qu’en pensez-vous ?