Prix Jeunes pour l’Environnement : quelle transition écologique pour le secteur aérien ?

Pour sa 19e édition, le Prix Jeunes pour l’Environnement propose aux jeunes diplômés ou actifs de moins de 30 ans de partager leurs idées sur le thème de la transition écologique du secteur aérien. Comment l’aéronautique doit s’adapter pour limiter les bouleversements environnementaux ?

En France, depuis 1900, le climat s’est réchauffé de plus de 1,7 °C, environ 1,2° pour le monde entier. Dans son rapport sur l’adaptation, paru en février 2022, le GIEC (Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) explique que ce changement climatique affecte "vraiment l’ensemble des composantes planétaires, aussi bien le chaud, le sec, le froid, que les sols, tout le cycle de l’eau, du carbone ou de l’azote qui permet l’agriculture." Les scientifiques n’y vont pas par quatre chemins : ce changement climatique provoque déjà des conséquences irréversibles à l’échelle d’une vie humaine. D’autres scientifiques parlent même de "points de bascule" ou de "non-retour."

Un secteur est particulièrement émetteur de GES, celui de l’aéronautique. Si l’aviation commerciale ne représentait que 2,6 % des émissions de gaz à effet de serre dans le monde en 2018, la combustion du carburant correspond à environ 1 milliard de tonnes de CO2 sur une année, soit en ordre de grandeur l’équivalent des émissions du Japon (5e pays le plus émetteur). A l’échelle individuelle, un vol aller-retour Paris-New York émet 1,7 tonne de CO2 et représente quelque 20 % des émissions annuelles d’un Français moyen. Le transport de personne est responsable de 85 % des émissions de gaz à effet de serre, tandis que le voyage des marchandises complète le tableau. Quelle que soit la distance sur laquelle il opère, l’avion est 25 fois plus émetteur que le camion et plus de 100 fois plus émetteur que le train ou le bateau, rappelle le cabinet de conseil Carbone 4.

Le secteur ne compte pas s’arrêter là et table sur une possible multiplication par 3 du trafic d’ici 2050. Problème, le dérèglement climatique menace le fonctionnement même du secteur. Les aéroports, souvent situés sur des zones côtières de faible altitude, se retrouvent soumis à l’augmentation du niveau de la mer tandis que les canicules clouent des avions au sol. Conséquence sociétale, le "flygskam" (la honte de prendre l’avion) se développe de plus en plus.

Pour limiter les impacts du changement climatique et les dommages associés, le transport aérien doit évoluer de manière sobre et durable. L’Organisation de l’aviation civile internationale vise la neutralité carbone du secteur à l’horizon 2050. Carburants bio ou alternatifs, moteurs électriques ou à hydrogène, améliorer l’efficacité énergétique des appareils, optimiser le volume d’activité (passagers et fret), changer de comportement, etc. Le secteur de l’aviation semble encore à l’année zéro de sa transition écologique.

Appel à projets

La problématique de sobriété et durabilité du secteur aéronautique est au cœur du Prix Jeunes pour l’Environnement organisé par EPE (Entreprises pour l’Environnement) qui a pour thème pour sa 19ᵉ édition la transition écologique du transport aérien. : quelles évolutions du transport aérien pour relever les défis du changement climatique et de la perte de biodiversité ? L’association appelle donc les moins de 30 ans à candidater en envoyant leurs idées inédites et concrètes. Toutes les modalités sont à retrouver sur le site de EPE.